Иско перенёс артроскопическую операцию на голеностопе

Полузащитник «Бетиса» и сборной Испании Иско перенёс артроскопическую операцию на правом голеностопе. Об этом сообщает официальный сайт зелёно-белых.

Отмечается, что капитану зелёно-белых было назначено консервативное лечение, однако медицинский штаб «Бетиса» принял решение ускорить процесс лечения и провести санацию сустава в пораженной области. О сроках возвращения на поле не сообщается, однако ранее в СМИ появилась информация, что Иско не поможет команде в матчах на старте нового года, так как пропустит месяц.

Напомним, 33-летний хавбек ещё месяц назад получил повреждение хряща в матче Лиги Европы с «Утрехтом» (2:1) после столкновения с одноклубником марокканцем Софьяном Амрабатом. В текущем сезоне Иско сыграл лишь два матча во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. Суммарно испанец провёл на поле 39 минут.