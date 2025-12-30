Скидки
Sofascore составил команду 2025 года в Ла Лиге

Известный статистический портал Sofascore представил команду 2025 года в испанской Ла Лиге.

В символическую сборную года вошли 11 футболистов с самыми высокими оценками в чемпионате на своих позициях. Портал выбрал схему для состава 3-4-3.

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Жоан Гарсия («Эспаньол» и «Барселона»);
Защитники: Маркос Алонсо («Сельта»), Хуан Фойт («Вильярреал») и Сантьяго Моуриньо («Алавес» и «Вильярреал»);
Полузащитники: Алекс Баэна («Вильярреал» и «Атлетико»), Джуд Беллингем («Реал»), Педри («Барселона») и Антони («Бетис»);
Нападающие: Рафинья («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 46 очков за 18 матчей. Вторую строчку занимает мадридский «Реал», имея в своём активе 42 очка. Третий — «Атлетико» (37).

