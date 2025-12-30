Скидки
Пулишич опроверг слухи о романе с актрисой Сидни Суини

Комментарии

27-летний нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал слухи о своём романе с 28-летней американской актрисой Сидни Суини.

«Слухи о моём романе с Сидни Суини — это ложь. Давайте прекратим глупые сплетни. Источники нужно привлекать к ответственности за фейки, потому что это может влиять на жизни людей. Пожалуйста, прекратите выдумывать истории о моей личной жизни», — написал Пулишич в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у футболиста отношения с актрисой. Отметим, что до этого Суини была замечена на свидании с известным продюсером Скутером Брауном.

В нынешнем сезоне Пулишич провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

