Александр Мостовой опубликовал фото с футболкой «Спартака» с 2026 вместо номера

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой опубликовал в своём телеграм-канале фотографию, на которой он держит футболку московского «Спартака» с 2026 вместо номера.

Обычно так делают, когда подписывают контракт с клубом. Отметим, в Мостовой в 2026 году будет возглавлять медийный «БроукБойз».

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. За это время футболист принял участие в 142 матчах за красно-белых, забил 48 голов и отдал две результативные передачи. В составе этой команды он дважды становился победителем чемпионата СССР, а также брал Кубок Федерации футбола СССР. Помимо этого, Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

