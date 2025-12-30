Гасилин прокомментировал назначение Евсеева главным тренером махачкалинского «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Динамо» Махачкала. Ранее Евсеев возглавлял «Черноморец».

«Мне всегда Евсеев импонировал. Это тот тренер, который не сидит без работы. Премьер‑лига «Амкар», «Уфа», «Шинник» выводил в ФНЛ, «Ленинградец» во Второй лиге, «Черноморец» в Первой. Махачкала это команда, которой не хватает почерка игры в атаке. Она набирает очки в домашних играх, ставит автобус. Евсеев может попробовать им поставить им атакующий стиль», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.