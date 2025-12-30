Скидки
«Зенит» отклонил предложение «Палмейраса» по трансферу Нино — ESPN

«Зенит» отверг предложение бразильского «Палмейраса» по переходу защитника Нино. Об этом сообщает топовое издание ESPN.

По информации источника, российский клуб дал понять, что не готов расставаться с игроком на условиях, которые предложил бразильский клуб. Отмечается, что в руководстве «Зенита» рассчитывают получить за футболиста порядка € 10 млн — именно финансовая сторона стала решающим фактором отказа.

Подчёркивается, что интерес «Палмейраса» сохраняется, и бразильцы не исключают возможности вернуться с улучшенным предложением. В случае возвращения на родину сам Нино склоняется к переходу во «Флуминенсе», за который он уже выступал и с которым поддерживает связь.

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

