Экс-игрок «Барселоны» Корнеев высказался о назначении Евсеева главным тренером «Динамо» Мх

Бывший футболист «Барселоны» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Динамо» Махачкала. Ранее Евсеев возглавлял «Черноморец».

«Думаю, что он сам разберется. Он может играть в защиту и атаку. Все будет зависеть от игроков, которые у него есть. Руководство Махачкалы его выбрало, так как он в последнее время давал результат. Наверняка будет какое‑то усиление. Евсеев может дать нужный эмоциональный фон, который может разбудить правильные чувства и дать толчок», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.