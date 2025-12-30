В «Жироне» прокомментировали информацию о возможном переходе тер Штегена из «Барселоны»

Главный наставник «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал слухи о возможном переходе в команду вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

— Реален ли вариант с приходом тер Стегена в «Жирону»?

— Это футболист высочайшего уровня. Любой тренер был бы рад видеть такого голкипера в своём составе, — отметил Мичел, слова которого приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к тер Штегену, помимо «Жироны», также проявляет английская «Астон Вилла». Источники писали, что руководство «Жироны» предпринимает все шаги, чтобы заполучить игрока в свой состав уже зимой.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне