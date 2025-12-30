Защитник «Шахтёра» и сборной Украины зимой может перейти в клуб Бундеслиги — источник

Бременский «Вердер» проявляет интерес к 26-летнему правому защитнику донецкого «Шахтёра» Ефиму Конопле, сообщает Sport.ua.

По информации источника, немецкий клуб рассматривает возможность подписания футболиста уже в зимнее трансферное окно. Если договориться не удастся, «Вердер» может вернуться к кандидатуре Конопли летом 2026 года, когда игрок получит статус свободного агента. Ранее экс-журналист Игорь Бурбас отмечал, что защитник принял решение сменить клуб.

Контракт Конопли с «Шахтёром» действует до 30 сентября 2026 года. Большую часть профессиональной карьеры он провёл в донецкой команде, за исключением периода с 2019 по 2021 год, когда выступал на правах аренды за «Десну».

В текущем сезоне защитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 19 матчах на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в € 5 млн.

