Mundo Deportivo поделилось инсайдом о будущем Марка-Андре тер Штегена в «Барселоне»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассчитывает принять участие в январском Суперкубке Испании, который пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

После завершения рождественской паузы 33-летний вратарь вернулся к тренировочному процессу вместе с основной командой и нацелен как можно быстрее вернуться к матчам. Несмотря на разговоры о возможных изменениях в его карьере, немецкий футболист продолжает связывать своё будущее с каталонским клубом.

Тер Штеген заинтересован в регулярной игровой практике и рассчитывает получить шансы в Кубке Испании, а также не исключает своего участия в матчах за Суперкубок. При этом он не рассматривает варианты, при которых ему пришлось бы соглашаться на роль запасного, даже если к нему проявляют интерес другие клубы.

Источники подчёркивают, что позиция вратаря остаётся стабильной: он намерен отработать контракт с «Барселоной» и внимательно следит за развитием ситуации, не форсируя возможный уход. Тер Штеген уверен, что способен конкурировать за место в составе и продолжать играть важную роль в команде, где он является одним из капитанов.

Соглашение голкипера с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной аренде тер Штегена в «Жирону», однако сам футболист не демонстрирует готовности к смене клуба на условиях без гарантированного игрового времени.

