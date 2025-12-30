Серхио Рамос близок к возвращению в Европу и ведёт предметные переговоры с новым клубом

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может вернуться в европейский футбол, сообщает Actu Foot со ссылкой на двух журналистов.

По сведениям источника, в подписании футболиста заинтересована французская «Ницца». Между Рамосом и представителями клуба продолжаются переговоры.

«Ницца» рассматривает возможность подписания контракта с испанским центральным защитником, который нацелен на возвращение в европейский футбол. Отмечается, что подход со стороны французской команды является серьёзным, а обсуждения между сторонами уже ведутся.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря этого года.

