Нападающий «Зенита» Шилов рассказал, как проходит восстановление после тяжёлой травмы

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов поделился подробностями процесса своего восстановления после повреждения крестообразной связки.

«После операции всё время провожу на базе. Самое неприятное, что я людей практически не вижу. Вы одна из немногих, с кем я встретился за последние две недели, не считая моего врача. Я прихожу в зал утром, часов в 10, занимаюсь до двух-трёх, делаю всякие процедуры. Потом иду есть, затем — отдых. А после опять в зал — дальше работать, чтобы стабилизация в ноге была.

Самое сложное в процессе восстановления — не бояться, что у меня что-то с ногой. Страшно встать на неё как-то неправильно. Но я оговариваю это с врачом, спрашиваю, что я могу делать, а что — нет. Кажется, потихоньку приучаюсь к тому, что это не страшно и не больно», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне на счету Шилова восемь матчей во всех турнирах за главную команду «Зенита», два гола и один ассист в Кубке России. Остаток сезона-2025/2026 Вадим пропустит из-за травмы.

Видео: Самые опасные травмы в футболе