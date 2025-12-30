Скидки
Уганда — Нигерия. Прямая трансляция
Вадим Шилов: если бы не санкции, у юношеской сборной России 100% были бы шансы выйти на ЧМ

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался о международном бане российского футбола в контексте его влияния на отборочный турнир сборной России к молодёжному чемпионату мира.

«Последняя игра была с сербами. Можно сказать, первый раз этим составом сыграли с европейской командой. Мне кажется, если бы не санкции, у нас 100% были бы шансы выйти на чемпионат мира. Наша команда очень сильная. Из соперников выделю Северную Корею. У нас был тяжёлый матч в Хабаровске. Я тогда ещё красную получил», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных турниров УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

8 сентября футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) обыграли команду КНДР в товарищеском матче со счётом 1:0.

