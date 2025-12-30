Расписание матчей 19-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 30 декабря, матчем «Ноттингем Форест» — «Эвертон» стартует 19-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 19-го тура АПЛ (время — московское):
Вторник, 30 декабря:
22:30. «Ноттингем Форест» – «Эвертон»;
22:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
22:30. «Челси» – «Борнмут»;
22:30. «Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед»;
23:15. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»;
23:15. «Арсенал» – «Астон Вилла»;
Четверг, 1 января:
20:30. «Кристал Пэлас» – «Фулхэм»;
20:30. «Ливерпуль» – «Лидс Юнайтед»;
23:00. «Сандерленд» – «Манчестер Сити»;
23:00. «Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 42 очка за 18 матчей.