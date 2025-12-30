Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 19-го тура чемпионата Англии сезона—2025/2026 по футболу

Расписание матчей 19-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, матчем «Ноттингем Форест» — «Эвертон» стартует 19-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 19-го тура АПЛ (время — московское):

Вторник, 30 декабря:

22:30. «Ноттингем Форест» – «Эвертон»;
22:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
22:30. «Челси» – «Борнмут»;
22:30. «Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед»;
23:15. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»;
23:15. «Арсенал» – «Астон Вилла»;

Четверг, 1 января:

20:30. «Кристал Пэлас» – «Фулхэм»;
20:30. «Ливерпуль» – «Лидс Юнайтед»;
23:00. «Сандерленд» – «Манчестер Сити»;
23:00. «Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 42 очка за 18 матчей.

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Топ-события вторника: Царукян против Шары Буллета, битва лидеров АПЛ, НБА и хоккей
Топ-события вторника: Царукян против Шары Буллета, битва лидеров АПЛ, НБА и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android