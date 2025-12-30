Скидки
Венсан Компани и Франческо Фариоли завершили первую половину сезона без поражений в лигах

Тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани и тренер «Порту» Франческо Фариоли стали единственными специалистами, которые завершили первую половину сезона без поражений в своих национальных лигах. Компани добился 15 матчей без поражений, у Фариоли таких игр 16.

«Порту» продолжает лидировать в португальском чемпионате, набрав 46 очков после 16 матчей. Команда занимает первую строчку турнирной таблицы, отрываясь на пять очков от «Спортинга», который находится на втором месте.

«Бавария» также уверенно лидирует в немецкой Бундеслиге, имея 41 очко после 15 туров. Отрыв от дортмундской «Боруссии», занимающей вторую позицию, составляет девять очков.

