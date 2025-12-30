«Был в шоке». Воспитанник «Зенита» Шилов рассказал, как получил тяжёлую травму

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов рассказал, как воспринял повреждение крестообразной связки, полученное на тренировке сине-бело-голубых.

«Был конец тренировки. Я бежал, игровой момент, неудачно приземлился на одну ногу, колено ушло в сторону. Принял это как должное. Но не сразу понял, насколько всё серьёзно. Я вообще надеялся, что там просто ушиб. Поэтому когда узнал о диагнозе, был в шоке», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В текущем сезоне на счету Шилова восемь матчей во всех турнирах за главную команду «Зенита», два гола и одна результативная передача в Кубке России. Остаток сезона-2025/2026 Вадим пропустит из-за травмы.

