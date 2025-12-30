Скидки
Красивый гол «ножницами» — в видеообзоре матча Замбия — Марокко на Кубке Африки

Красивый гол «ножницами» — в видеообзоре матча Замбия — Марокко на Кубке Африки
Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Замбии и Марокко. Команды играли на стадионе «Принц Мула Абдулла» (Рабат, Марокко). Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева турнира.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Замбия
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Эль-Кааби – 9'     0:2 Диас – 27'     0:3 Эль-Кааби – 50'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На девятой минуте нападающий Айюб Эль-Кааби открыл счёт в матче. На 27-й минуте вингер Браим Диас удвоил преимущество Марокко. На 50-й минуте Эль-Кааби оформил дубль и довёл разницу в счёте до крупной.

Сборная Марокко довела число набранных очков на групповом этапе до семи и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Замбии финишировала на четвёртом месте в группе с двумя очками.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная таблица Кубка африканских наций - 2025
