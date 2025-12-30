Скидки
Филипе Луис продлил контракт с «Фламенго» до декабря 2027 года

Тренер «Фламенго» Филипе Луис подписал новый контракт с клубом, который будет действовать до декабря 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Под руководством Луиса «Фламенго» стал чемпионом Бразилии в этом году. Также 30 ноября 2025 года команда завоевала Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Палмейрас» со счётом 1:0. Эта победа позволила «Фламенго» квалифицироваться на клубный чемпионат мира, который пройдёт в 2029 году. На клубном чемпионате мира — 2025 команда дошла до стадии 1/8 финала, где уступила «Баварии» со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» готов заплатить «Фламенго» около € 5 млн за переход 28-летнего левого защитника Матиаса Виньи.

