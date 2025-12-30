Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: 31 декабря обязательно должен посмотреть «Иронию судьбы, или С лёгким паром!»

Сергей Юран: 31 декабря обязательно должен посмотреть «Иронию судьбы, или С лёгким паром!»
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран рассказал, как любит проводить Новый год.

«Новогодние блюда на столе зависят от того, год кого будет. Я стараюсь придерживаться этого. Это не примета, но я внимательно отношусь к таким вещам. Понятно, что холодец и оливье на столе должны быть обязательно. Это нельзя, но в такой день немного можно. Я с Советского Союза, а эти блюда были определяющими на столе. Это традиция. Очень люблю смотреть фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 31 декабря я обязательно должен посмотреть этот фильм. Да, уже 50-й раз, но 31 декабря я никогда не пропускаю «С лёгким паром!». Всегда смотрю с удовольствием», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сергей Юран: «Спартак» — народная команда, и тренировать её должен российский специалист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android