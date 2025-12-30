Сергей Юран: 31 декабря обязательно должен посмотреть «Иронию судьбы, или С лёгким паром!»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран рассказал, как любит проводить Новый год.

«Новогодние блюда на столе зависят от того, год кого будет. Я стараюсь придерживаться этого. Это не примета, но я внимательно отношусь к таким вещам. Понятно, что холодец и оливье на столе должны быть обязательно. Это нельзя, но в такой день немного можно. Я с Советского Союза, а эти блюда были определяющими на столе. Это традиция. Очень люблю смотреть фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 31 декабря я обязательно должен посмотреть этот фильм. Да, уже 50-й раз, но 31 декабря я никогда не пропускаю «С лёгким паром!». Всегда смотрю с удовольствием», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.