«Нет, блин, победа над Боливией». Агкацев — о главном событии 2025 года

Голкипер сборной России по футболу и «Краснодара» Станислав Агкацев назвал главное событие уходящего 2025 года. В сезоне-2024/2025 чёрно-зелёные выиграли Мир РПЛ, впервые в своей истории став чемпионом России.

— Главное событие для тебя в 2025-м?

— Сам как думаешь?

— Очевидно, что чемпионство «Краснодара».

— Нет, блин, победа над Боливией. Ну, конечно, чемпионство, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко.