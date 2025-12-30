Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Нет, блин, победа над Боливией». Агкацев — о главном событии 2025 года

«Нет, блин, победа над Боливией». Агкацев — о главном событии 2025 года
Комментарии

Голкипер сборной России по футболу и «Краснодара» Станислав Агкацев назвал главное событие уходящего 2025 года. В сезоне-2024/2025 чёрно-зелёные выиграли Мир РПЛ, впервые в своей истории став чемпионом России.

— Главное событие для тебя в 2025-м?
— Сам как думаешь?

— Очевидно, что чемпионство «Краснодара».
— Нет, блин, победа над Боливией. Ну, конечно, чемпионство, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко.

