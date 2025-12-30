Ламин Ямаль стал лидером по успешным дриблингам в топ-5 лигах Европы

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль совершил 285 успешных дриблингов из 524 попыток. Ни один другой игрок в пяти ведущих европейских лигах во всех соревнованиях не выполнил больше дриблингов, чем Ямаль.

В текущем сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 20 играх во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и 11 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн. В июле 2025 года сообщалось, что Ямаль подписал с «Барселоной» новый контракт, рассчитанный на шесть лет — до лета 2031 года. Отступные — € 1 млрд.

В испанском чемпионате «Барселона» занимает первое место с 46 очками. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка.