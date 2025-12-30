Скидки
Источник: «Рубин» выбрал нового тренера, ранее его предлагали «Спартаку»

Источник: «Рубин» выбрал нового тренера, ранее его предлагали «Спартаку»
Комментарии

Казанский клуб выбрал нового главного тренера — этот пост займёт сербский специалист Срджан Благоевич, информирует инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Благоевича ранее также предлагали московскому «Спартаку», но красно-белые отказались от его кандидатуры. Последним клубом в тренерской карьере Срджана был сербский «Партизан».

Ранее сообщалось, что возглавить «Рубин» может отечественный тренер Виталий Кафанов.

На зимний перерыв «Рубин» ушёл, занимая седьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Казанцы набрали 23 очка по результатам 18 проведённых встреч. В СМИ ходят слухи о возможной отставке Рашида Рахимова с тренерского мостика казанцев.

