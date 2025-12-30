Скидки
Главная Футбол Новости

«Вряд ли получится». В «Динамо» рассказали о целях на остаток текущего сезона

«Вряд ли получится». В «Динамо» рассказали о целях на остаток текущего сезона
Комментарии

Глава совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос о целях бело-голубых на остаток нынешнего сезона. На зимний перерыв «Динамо» ушло, занимая только 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Вместе с тем бело-голубые продолжают сражаться за Фонбет Кубок России по футболу.

— Какие задачи вы себе ставите на этот сезон с учётом результатов первой части?
— Будем откровенны, первая часть сезона у команды не задалась. Выводы о том, что не получилось, можно сделать в том числе на основании обратной связи от болельщиков, от самих футболистов и от руководства клуба. Потеряно много очков. Будем объективны, рассчитывать на призовые места с учётом конкуренции вряд ли получится. Но однозначно есть возможность побороться за Кубок.

Да, нас в решающих стадиях ждут противостояния с топовыми, сильными командами. Но у «Динамо» есть потенциал, чтобы пройти эти игры и побиться за трофей. Что касается чемпионата, то нужно подняться в турнирной таблице как можно выше, насколько это возможно, — приводит слова Ивлева ТАСС.

