Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» предложил € 4 млн за защитника «Фламенго» — источник

«Спартак» предложил € 4 млн за защитника «Фламенго» — источник
Комментарии

Московский «Спартак» направил два предложения о приобретении левого защитника «Фламенго» Матиаса Виньи, сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, красно-белые предложили € 3 и € 4 млн, но получили отказ. «Фламенго» оценивает 28-летнего футболиста в € 6 млн.

Действующий контракт Матиаса с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость уругвайца в € 4 млн.

За «Фламенго» Винья выступает с января 2024 года. Прежде защитник играл за «Рому», «Сассуоло», «Борнмут», «Палмейрас» и «Насьональ».

Материалы по теме
Фото
Александр Мостовой опубликовал фото с футболкой «Спартака» с 2026 вместо номера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android