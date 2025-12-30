Скидки
Главная Футбол Новости

«Доходы от ЧМ вернутся в футбол». Инфантино — о высоких ценах на билеты

Комментарии

На Всемирном спортивном саммите в Дубае президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику по поводу высоких цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года. Инфантино заявил, что эти цены необходимы для покрытия расходов турнира и поддержки футбольного развития в более чем 150 странах.

«Важно то, чтобы доходы, полученные от этого, реинвестировались в развитие игры по всему миру.

Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах. Футбол существует благодаря доходам, которые мы получаем от чемпионата мира и которые мы реинвестируем по всему миру», — заявил Инфантино.

Ранее многие болельщики выражали недовольство по поводу высоких цен на билеты, которые значительно превышают стоимость билетов на предыдущие турниры ФИФА. Обострение ситуации произошло после информации о продаже парковочных пропусков на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, США и Мексике.

Комментарии
