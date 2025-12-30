Скидки
Transfermarkt назвал самого дорогого вратаря в мире

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих вратарей в мире по состоянию на сегодняшний день. По версии источника, звание самого дорогого голкипера в футболе принадлежит вратарю «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме. Стоимость футболиста «горожан» оценивается в € 45 млн.

На втором месте в рейтинге дороговизны оказался вратарь «Порту» Диогу Кошта (€ 40 млн), на третьем — Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии» (€ 40 млн).

Доннарумма выступает за «Манчестер Сити» с лета 2025 года. Прежде итальянский вратарь представлял французский «Пари Сен-Жермен».

