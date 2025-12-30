Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, подходит к концу 2025 год. Хотелось бы всех поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего года. Мы старались вас радовать своими результатами, своей игрой. Спасибо вам огромное за всё. И [хотелось бы] пожелать вам в новом году удачи, здоровья, успехов во всём. Ну а мы также будем в 2026 году пытаться радовать вас игрой и результатами. С Новым годом!» — сказал Валерий Карпин в видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

