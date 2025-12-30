Нападающий «Зенита» Шилов: всегда верю и буду верить в бога, что бы ни случилось

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался на тему веры в бога. Он признался, что вера и религия играют большую роль в его жизни.

«Вера в бога имеет большое значение в моей жизни. Я верующий человек. Несмотря на то что происходит в жизни, я всегда верю и буду верить в бога. Что бы ни случилось. Возможно, это идёт из семьи. Но я и сам для себя так решил. Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Зачем так говорить? Я хожу в церковь. Сейчас нечасто удаётся заглядывать, но раз в месяц бываю. Для меня это важно», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.