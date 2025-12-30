Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Шилов: всегда верю и буду верить в бога, что бы ни случилось

Нападающий «Зенита» Шилов: всегда верю и буду верить в бога, что бы ни случилось
Комментарии

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался на тему веры в бога. Он признался, что вера и религия играют большую роль в его жизни.

«Вера в бога имеет большое значение в моей жизни. Я верующий человек. Несмотря на то что происходит в жизни, я всегда верю и буду верить в бога. Что бы ни случилось. Возможно, это идёт из семьи. Но я и сам для себя так решил. Кто-то утверждает, что бога нет. А кто же нам тогда помогает? Зачем так говорить? Я хожу в церковь. Сейчас нечасто удаётся заглядывать, но раз в месяц бываю. Для меня это важно», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Эксклюзив
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android