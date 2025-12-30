Скидки
Футбол Новости

Дмитрий Аленичев: в 2025 году «Спартак» опять не порадовал

Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев подвёл главные итоги 2025 года в Мир РПЛ.

«Балтика» приятно удивила. Можно им поставить твёрдую пятёрку в плане функционального состояния и организации игры. Конечно, приятно удивила игра «Краснодара». Они заслуженно заняли первое место в первой части чемпионата. Играют красиво, стабильно. У них хороший состав. Уверен, что эта команда будет бороться за чемпионство. Будет доказывать, что чемпионство в прошлом году было неслучайным.

Две команды удивили в негативном плане — «Спартак» и «Динамо». И там, и там произошли отставки. Обе команды крайне неубедительно и нестабильно выступали. Если «Динамо» в прошлом году боролось за высокие места в таблице, то «Спартак» опять не порадовал, к сожалению», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

