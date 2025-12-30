Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марокко выиграло свою группу на Кубке африканских наций в четвёртый раз подряд

Марокко выиграло свою группу на Кубке африканских наций в четвёртый раз подряд
Комментарии

Сборная Марокко установила рекорд среди африканских национальных команд, выиграв свою группу на Кубке африканских наций 2025 года. В матче 3-го тура турнира команда одержала победу над Замбией со счётом 3:0, что позволило сохранить исторический рекорд. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Замбия
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Эль-Кааби – 9'     0:2 Диас – 27'     0:3 Эль-Кааби – 50'    

По данным источника, это четвёртая подряд победа сборной Марокко в группе на Кубке африканских наций. Данная серия является самой длинной среди всех команд в этом турнире. В текущем сезоне сборная набрала семь очков в трёх матчах, обыграв Коморские острова и Замбию, а также сыграв вничью с Мали.

В 2023 году Марокко завершило групповой этап с семью очками, как и в 2021 году. В 2019 году марокканцы выиграли все три своих матча группового этапа.

Материалы по теме
Видео
Красивый гол «ножницами» — в видеообзоре матча Замбия — Марокко на Кубке Африки
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android