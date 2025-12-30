Марокко выиграло свою группу на Кубке африканских наций в четвёртый раз подряд

Сборная Марокко установила рекорд среди африканских национальных команд, выиграв свою группу на Кубке африканских наций 2025 года. В матче 3-го тура турнира команда одержала победу над Замбией со счётом 3:0, что позволило сохранить исторический рекорд. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

По данным источника, это четвёртая подряд победа сборной Марокко в группе на Кубке африканских наций. Данная серия является самой длинной среди всех команд в этом турнире. В текущем сезоне сборная набрала семь очков в трёх матчах, обыграв Коморские острова и Замбию, а также сыграв вничью с Мали.

В 2023 году Марокко завершило групповой этап с семью очками, как и в 2021 году. В 2019 году марокканцы выиграли все три своих матча группового этапа.