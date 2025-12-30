Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Писарев — о проблемах «Зенита»: у Луиса Энрике за сезон два гола! Как-то несерьёзно

Писарев — о проблемах «Зенита»: у Луиса Энрике за сезон два гола! Как-то несерьёзно
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о проблемах санкт-петербургского «Зенита». На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. От лидирующего «Краснодара» «Зенит» отстаётся на одно очко.

— В чём видите проблемы «Зенита»?
— Когда ты шесть раз выиграл чемпионат, мотивация может быть потеряна. Новички меня тоже не впечатляют пока. Луис Энрике и Жерсон — игроки сборной Бразилии. У Энрике за этот сезон всего два гола! Как-то это несерьёзно, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

