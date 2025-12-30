Воспитанник «Зенита» Шилов: Алип называет меня Тигром

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов рассказал о самом близком друге в основной команде «Зенита». Он выделил казахстанского защитника Нуралы Алипа.

«С Алипом сложились наиболее близкие отношения. Он меня больше всех поддерживал, в каких-то моментах подбадривал. Нурик очень отзывчивый человек, всегда готов помочь. Он даже прозвище мне дал — Тигр. Не знаю, почему именно такое», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент Шилов травмирован и пропустит остаток сезона-2025/2026. Всего за первую команду санкт-петербуржцев Вадим провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.