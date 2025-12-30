Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Шилов: Алип называет меня Тигром

Воспитанник «Зенита» Шилов: Алип называет меня Тигром
Комментарии

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов рассказал о самом близком друге в основной команде «Зенита». Он выделил казахстанского защитника Нуралы Алипа.

«С Алипом сложились наиболее близкие отношения. Он меня больше всех поддерживал, в каких-то моментах подбадривал. Нурик очень отзывчивый человек, всегда готов помочь. Он даже прозвище мне дал — Тигр. Не знаю, почему именно такое», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент Шилов травмирован и пропустит остаток сезона-2025/2026. Всего за первую команду санкт-петербуржцев Вадим провёл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Эксклюзив
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android