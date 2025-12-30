Скидки
Николай Писарев: разочаровал матч «Спартак» — «Динамо», огромное количество брака

,
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назвал разочаровывающей игру 18-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

— Вы смотрите все матчи РПЛ. Какие в первой части сезона можете отметить?
— Игра «Краснодара» и ЦСКА в последнем туре до сих пор перед глазами. Топ-уровень! А за день до этого я смотрел «Спартак» — «Динамо». Не те впечатления.

— Это вопрос скоростей?
— Это вопрос работы клубов. Я был на этом матче: много людей, суперский стадион, ажиотаж. Но уровень футбола оставил вопросы. Огромное количество брака, низкие скорости и быстрота принятия решений. Меня этот матч разочаровал. Посмотрел «Краснодар» с ЦСКА — воспрял! Так и живу волнами. Хотя, наверное, в Испании матч «Алавес» — «Хетафе» тоже не вызывает фонтана эмоций. Но здесь всё-таки наши топ-клубы. Тот же «Зенит» взять ― тоже долго себя ищет, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

