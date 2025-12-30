Николай Писарев: разочаровал матч «Спартак» — «Динамо», огромное количество брака

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назвал разочаровывающей игру 18-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:1).

— Вы смотрите все матчи РПЛ. Какие в первой части сезона можете отметить?

— Игра «Краснодара» и ЦСКА в последнем туре до сих пор перед глазами. Топ-уровень! А за день до этого я смотрел «Спартак» — «Динамо». Не те впечатления.

— Это вопрос скоростей?

— Это вопрос работы клубов. Я был на этом матче: много людей, суперский стадион, ажиотаж. Но уровень футбола оставил вопросы. Огромное количество брака, низкие скорости и быстрота принятия решений. Меня этот матч разочаровал. Посмотрел «Краснодар» с ЦСКА — воспрял! Так и живу волнами. Хотя, наверное, в Испании матч «Алавес» — «Хетафе» тоже не вызывает фонтана эмоций. Но здесь всё-таки наши топ-клубы. Тот же «Зенит» взять ― тоже долго себя ищет, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.