Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Тренер сборной России Николай Писарев назвал главную силу «Краснодара»

,
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назвал главную силу «Краснодара», отметив психологию игроков и тренерского штаба «быков». На зимний перерыв чёрно-зелёные ушли, занимая первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги.

— Чем так силён «Краснодар»?
— Работали, работали и доработались. После чемпионства очень сильно выросли ментально. Состав у них очень хороший и, главное, стабильный. Их старт можно угадать с точностью до одного футболиста. Это чуть ли не единственный топ-клуб, где такое возможно. «Зенит», не всегда ЦСКА – с нападающими не угадать. Если только «Локомотив» ещё такой же, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

