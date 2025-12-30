Николай Писарев: от чего клубам РПЛ уставать? Мы 18 матчей сыграли плюс Кубок

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев считает, что игрокам клубов Мир РПЛ не от чего уставать по ходу сезона.

— Стабильность состава, как у «Краснодара», важна в плане сыгранности? Некоторые говорят, что наоборот – нужна ротация, чтобы игроки не уставали.

— А от чего уставать? В первой части сезона сыграли 18 матчей плюс Кубок. Как за такое время можно устать? Даже еврокубков нет. Мы играем очень мало матчей. Педри и Ямаль за этот год сколько матчей сыграли в свои 17-19 лет? 70 или даже больше. Представляете себе, что это такое?

— Ещё и травмироваться успевают.

— А это издержки, когда ты молодой. Потому что надо за собой следить, а не скакать, как Ямаль там где-то. Когда такая нагрузка идёт, надо правильно восстанавливаться.

— А вы восстанавливались?

— Давай вопросы нормальные задавай (смеётся), — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.