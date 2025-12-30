Скидки
22:00 Мск
Николай Писарев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назвал лучших тренеров первой части текущего сезона Мир РПЛ. По словам Писарева, на звание лучших могут претендовать возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев и работающий в ЦСКА Фабио Челестини.

— Лучший тренер сезона для вас — Талалаев?
— Он — открытие. Для меня лучшие — Мусаев и Челестини. Ресурс и задачи у всех разные. Челестини я назову за то, что быстро адаптировался. Мусаев подтверждает уровень после титула, это очень сложно. Семака бы ещё выделил, потому что тяжело находить мотивацию для такого большого количества игроков-чемпионов. Тем более у Семака почти два с половиной состава, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

