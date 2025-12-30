Скидки
Николай Писарев высказался об эмоциональном поведении Андрея Талалаева на бровке

Николай Писарев высказался об эмоциональном поведении Андрея Талалаева на бровке
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об эмоциональном поведении главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

— Талалаев всегда был импозантным. Но в этом сезоне, кажется, перебил самого себя.
— Когда у тебя прёт, так всегда и происходит. Это бы глупо выглядело, если бы он плёлся внизу таблицы. А тут — ничего такого. Талалаев сам понимает, когда это гармонично, а когда смешно.

— Вы пересекались с ним в прошлом?
— Вместе мы не играли. Единственное ― я был вынужден его уволить с поста тренера юношеской сборной России, когда в РФС пришёл спортивным директором. Надеюсь, Андрей не держит на меня зла, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

