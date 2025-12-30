Николай Писарев высказался об эмоциональном поведении Андрея Талалаева на бровке

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об эмоциональном поведении главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

— Талалаев всегда был импозантным. Но в этом сезоне, кажется, перебил самого себя.

— Когда у тебя прёт, так всегда и происходит. Это бы глупо выглядело, если бы он плёлся внизу таблицы. А тут — ничего такого. Талалаев сам понимает, когда это гармонично, а когда смешно.

— Вы пересекались с ним в прошлом?

— Вместе мы не играли. Единственное ― я был вынужден его уволить с поста тренера юношеской сборной России, когда в РФС пришёл спортивным директором. Надеюсь, Андрей не держит на меня зла, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.