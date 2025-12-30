Трубин из «Бенфики» и Шевалье из «ПСЖ» — в топ-10 самых дорогих голкиперов мира

Вратари Анатолий Трубин из «Бенфики» и Люка Шевалье из «Пари Сен-Жермен» вошли в топ-10 самых дорогих вратарей по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. Так, рыночная стоимость украинского голкипера оценивается порталом в € 28 млн (10-е место в рейтинге), а французского — в € 40 млн (пятое место).
Полностью топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:
1. Доннарумма («Манчестер Сити») — € 45 млн.
2. Кошта («Порту») — € 40 млн.
3. Кобель («Боруссия» Дортмунд) — € 40 млн.
4. Вербрюгген («Брайтон») — € 40 млн.
5. Шевалье («ПСЖ») — € 40 млн.
6. Свилар («Рома») — € 35 млн.
7. Райя («Арсенал») — € 32 млн.
8. Гарсия («Барселона») — € 30 млн.
9. Викарио («Тоттенхэм») — € 28 млн.
10. Трубин («Бенфика») — € 28 млн.