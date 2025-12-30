Скидки
«Арсенал» возглавляет АПЛ после 18 туров, клуб ни разу не выигрывал титул в таких случаях

Лондонский «Арсенал» по итогам 18 туров занимает первую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 42 очками. По данным аналитического портала Opta Analyst, «канонирам» не удавалось выиграть чемпионат в последних семи случаях, когда они возглавляли таблицу АПЛ на Рождество.

На втором месте турнирной таблицы АПЛ находится «Манчестер Сити», отстающий на два очка. Тройку лидеров замыкает бирмингемская «Астон Вилла», которая имеет 39 очков.

В 18-м туре чемпионата «Арсенал» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:1. Сегодня, 30 декабря, «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой» в рамках 19-го тура АПЛ.

