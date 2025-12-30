Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Константин Тюкавин: возможно, 2025 год был проверкой на прочность для меня

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился своими впечатлениями о прошедшем 2025 годе.

«Понятно, что уходящий год был сложным для меня. Почти сразу, в первой игре выбыл, но, с другой стороны, рад, что вернулся. Сейчас всё тьфу-тьфу. Даже получалось забивать в каких-то играх. Возможно, этот год был проверкой на прочность. Посмотрим, как сложится следующий», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Футболист получил травму крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2025 года. После длительного восстановления Тюкавин вернулся на поле в игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), которая прошла 13 сентября.

На данный момент после 18 туров РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в таблице, имея 21 очко.

