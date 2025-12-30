Скидки
В «Динамо» раскрыли, как выбирали тренера перед назначением Ролана Гусева

Глава совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, как руководство клуба выбирало тренера перед назначением Ролана Гусева. Напомним, Гусев был утверждён в должности главного тренера бело-голубых до конца текущего сезона. Ранее «Динамо» покинул Валерий Карпин.

— Вы сказали про назначение главного тренера. В декабре на этом посту утвердили Ролана Гусева. Как это всё проходило? Как утверждалось? Почему такой выбор?
— Это был действительно качественно выстроенный процесс, где рассматривались кандидаты и варианты развития команды и клуба. Рассматривались тренеры, которые могли подойти с точки зрения их концепции становления команды и формирования игры. Очень важно было подобрать специалиста, который мог бы работать с тем составом, который сейчас есть. Конечно, зимой в «Динамо» возможны точечные трансферы, но тем не менее, — приводит слова Ивлева ТАСС.

