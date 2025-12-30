Скидки
Футбол

Шилов: Глушенков — абсолютно адекватный человек, без звёздной болезни

Шилов: Глушенков — абсолютно адекватный человек, без звёздной болезни
Комментарии

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался о своём характере. Также он ответил на вопрос об одноклубнике Максиме Глушенкове.

— У талантливых игроков, как правило, непростой характер. Что можешь сказать о своём?
— Да, это точно про меня.

— В чём это проявляется?
— Со мной вообще непросто. Если мне что-то не понравится, то всё — очень трудно будет поговорить. Но люди со стороны лучше скажут про мой характер.

— У вас с Максимом Глушенковым схожие характеры?
— Нет, я бы не сказал, что у него непростой характер. Все так говорят, но он абсолютно адекватный человек, без звёздной болезни. Я такого за ним не замечал, — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

