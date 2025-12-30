Дмитрий Сенников: есть надежда, что весной «Локомотив» может побороться за чемпионство

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил надежду, что в весенней части сезона Мир РПЛ железнодорожники сумеют побороться за чемпионство.

«В целом всё стабильно. Понятно, весной «Локомотив» играл неплохо. Два последних года у команды хорошо получается набирать очки весной. Но из-за того, что осенью недобирали очки и были провальные этапы, этого не хватало на весеннюю часть.

Я считаю, осень «Локомотив» прошёл очень хорошо: было всего одно поражение из 18 игр, несмотря на ничейные результаты. Есть надежда, что весной у «Локомотива» есть шанс побороться за чемпионство РПЛ, если он сыграет так же, как в предыдущие годы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.