Генич спрогнозировал, сколько игроков «Спартак» купит этой зимой

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич спрогнозировал, как будет работать московский «Спартак» на трансферном рынке этой зимой. По словам Генича, красно-белые купят максимум одного футболиста.

«Думаю, «Спартак» сейчас очень, очень осторожно будет подходить к трансферам зимой. Если и будет, мой прогноз, ну максимум, максимум — один игрок в атакующую линию», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.