Скончался экс-футболист «Шинника» Иван Зынин на 33-м году жизни

Бывший полузащитник ярославского «Шинника» Иван Зынин скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба Первой лиги. Причины смерти экс-футболиста не называются.

«Футбольный клуб «Шинник» с глубоким прискорбием извещает, что сегодня ночью на 33-м году жизни не стало тренера академии «Шинник», бывшего игрока команды Ивана Николаевича Зынина… Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Ярославский футбол понёс большую утрату», — говорится в заявлении клуба.

Зынин является воспитанником ярославской команды. В сезоне-2014/2015 он провёл три матча за «Шинник» в Футбольной национальной лиге, которая с 2022 года называется Первой лигой.