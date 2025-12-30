Игрок «Зенита» Шилов: Нино даже русские книги читает в оригинале!

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался об атмосфере в раздевалке сине-бело-голубых.

— Кто сейчас задаёт атмосферу в раздевалке?

— Мне кажется, Барриос. Он такой движовый. Можно сказать, душа команды. Если бы ещё русский в совершенстве понимал, было бы здорово.

— А как ты взаимодействуешь с иностранцами?

— Иногда могу что-то на английском сказать. В то же время у нас есть Нино, который очень хорошо знает русский. Если нужно с кем-то из легионеров поговорить, он всегда спокойно переводит.

— Он уже свободно разговаривает на русском?

— Он даже наши книги читает в оригинале, — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.