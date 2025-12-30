Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Шилов: Нино даже русские книги читает в оригинале!

Игрок «Зенита» Шилов: Нино даже русские книги читает в оригинале!
Комментарии

17-летний нападающий «Зенита» Вадим Шилов высказался об атмосфере в раздевалке сине-бело-голубых.

— Кто сейчас задаёт атмосферу в раздевалке?
— Мне кажется, Барриос. Он такой движовый. Можно сказать, душа команды. Если бы ещё русский в совершенстве понимал, было бы здорово.

— А как ты взаимодействуешь с иностранцами?
— Иногда могу что-то на английском сказать. В то же время у нас есть Нино, который очень хорошо знает русский. Если нужно с кем-то из легионеров поговорить, он всегда спокойно переводит.

— Он уже свободно разговаривает на русском?
— Он даже наши книги читает в оригинале, — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Эксклюзив
«Если бога нет, кто нам тогда помогает?» Трудное испытание для таланта «Зенита» Шилова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android