Константин Генич: Баринов подписал контракт с ЦСКА, вопрос решён

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич сообщил, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов подписал контракт с ЦСКА. Ранее сообщалось, что армейцы попробуют приобрести Баринова в зимнее трансферное окно. Действующий контракт Дмитрия с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026-го.

«В последнем выпуске «Here we go» мы с Нобелито спорили по поводу истории с Димой Бариновым. По моей скромной информации, Дима уже подписал с ЦСКА. Вопрос решён. Со стороны игрока и его представителей. Теперь остаётся позиция «Локомотива». Отпустить сейчас или оставить до лета. На мой взгляд, если Дима уже мыслями в другом клубе, то отпускать надо сейчас.

Чтобы не дестабилизировать атмосферу в раздевалке, и что чрезвычайно важно — сейчас на сборах. Дима парень с характером, как бы там не полыхнуло. По любой мелочи. Взгляд, решение, действие, и т.д. Ведь ВСЕ будут держать мысль в голове, что всё, «он уже не наш», — написал Генич в своём телеграм-канале.

