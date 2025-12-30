Видеообзор матча Кубка Африки Ангола — Египет

Накануне состоялся матч 3-го тура в группе B на Кубке Африки, в котором играли сборные Анголы и Египта. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Клеман Кпан (Кот-д'Ивуар).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ангола с двумя очками заняла третье место в турнирной таблице группы B, Египет стал победителем группы с семью очками. В плей-офф турнира выходят первые две команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.