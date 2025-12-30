Скидки
Ромарио — об Эндрике: он отличный игрок. Надеюсь, у него всё получится в «Лионе»

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио высказался о переходе нападающего Эндрика в «Лион» из мадридского «Реала» на правах аренды.

«Он один из величайших нападающих, которые у нас есть. К сожалению, ему не очень повезло в «Реале». Но он отличный игрок, он умеет забивать, у него это есть. Я надеюсь, что у него всё получится в «Лионе». Я с ним», — приводит слова победителя чемпионата мира 1994 года Footmercato.

Ранее СМИ сообщали, что аренда 19-летнего форварда не предполагает возможности выкупа для «Лиона». «Львы» согласились покрывать часть зарплаты футболиста.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл три матча во всех турнирах, проведя на поле 99 минут. Действующее трудовое соглашение Эндрика с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

