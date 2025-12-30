Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Курьёзный автогол — в видеообзоре результативного матча Кубка Африки Зимбабве — ЮАР

Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025, в котором встречались сборные Зимбабве и ЮАР. Команды играли на стадионе «Марракеш» в Марокко. Победу со счётом 3:2 праздновали игроки южноафриканской сборной.

Кубок африканских наций . Группа B. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Зимбабве
Окончен
2 : 3
ЮАР
0:1 Мореми – 7'     1:1 Масванхисе – 19'     1:2 Фостер – 50'     2:2 Модиба – 73'     2:3 Апполлис – 82'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На седьмой минуте полузащитник Чепанг Мореми вывел сборную ЮАР вперёд. На 19-й минуте нападающий Таванда Масванхисе восстановил равенство в счёте. На 50-й-минуте нападающий южноафриканцев Лайл Фостер забил второй гол своей команды. На 74-й минуте защитник ЮАР Обрей Модиба отправил мяч в собственные ворота. На 82-й минуте полузащитник ЮАР Осуин Апполлис ударом с пенальти принёс своей команде победу.

Сборная ЮАР довела число набранных очков до шести и поднялась на второе место в группе B. На счету Зимбабве одно очко, команда заняла последнее место в квартете.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная таблица Кубка африканских наций - 2025
Новости. Футбол
